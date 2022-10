Una nuova stazione idrometrica sul Rio Solda a Ponte Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - E' stata inaugurata una nuova stazione per il monitoraggio dei corsi d'acqua sul Rio Solda, presso Ponte Stelvio. Sono circa 50 le stazioni per il monitoraggio dei corsi d'acqua in Alto Adige gestite dall'Agenzia provinciale per la protezione civile.

La nuova stazione sul Rio Solda, completata negli ultimi due anni, misura il trasporto solido ed è munita di una trappola azionata elettricamente per il campionamento del materiale trasportato al fondo.

"Con questa nuova stazione di misurazione dei livelli, rafforziamo la nostra strategia di prevenzione e gestione integrale dei rischi portata avanti dall'Agenzia per la protezione civile", sottolinea il direttore dell'Agenzia, Klaus Unterweger.

"I dati raccolti sono particolarmente importanti per la gestione di situazioni idrologiche critiche, eventi di piena e periodi di scarsità d'acqua e la pianificazione sostenibile delle risorse idriche e del territorio", ha commentato l'assessore provinciale alla protezione civile, Arnold Schuler.

