Consultazioni: Unterberger,prima in italiano,evito polemiche

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Questa volta parlo prima in italiano così evitiamo polemiche". Lasciando il Quirinale dopo aver partecipato alle consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con questa battuta la senatrice Julia Unterberger, presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato, si è presentata davanti ai giornalisti, memore di un battibecco avvenuto con un cronista a fine gennaio, quando iniziò le interviste in tedesco rispondendo a una troupe del Sud Tirolo, dopo un incontro con il capo dello Stato. (ANSA).