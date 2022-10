Da mercoledì campagna vaccinale antinfluenzale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 OTT - Da mercoledì 12 ottobre, in tutto l'Alto Adige, sarà nuovamente possibile vaccinarsi contro l'influenza. La priorità verrà data ai gruppi di pazienti ad alto rischio. Si raccomanda di sottoporsi contemporaneamente sia alla vaccinazione Covid (richiamo) che alla vaccinazione antinfluenzale.

Il termine "twindemia", attualmente molto in voga, significa la presenza di due endemie nello stesso momento. Come dimostrano i dati provenienti dall'Australia è possibile che, non solo un'ondata invernale di Covid si stia dirigendo verso di noi, ma che sia in arrivo anche una forte ondata di virus influenzale. Pertanto, la vaccinazione rimane estremamente importante, sia contro la Covid che contro l'influenza.

Soprattutto per coloro che appartengono ai gruppi a rischio, una doppia infezione potrebbe essere fatale.

Da mercoledì 12 ottobre avrà inizio la campagna vaccinale 2022/23 dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per contrastare l'influenza. Inizialmente sarà riservata ai gruppi a rischio.

Tutti e tutte coloro che desiderano ricevere la sola vaccinazione antinfluenzale devono invece prenotarsi telefonicamente chiamando il Centro Unico di Prenotazione Provinciale. (ANSA).