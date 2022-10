Liceo Carducci di Bolzano riceve "Label FrancEducation"

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Il Liceo Classico "Carducci" di Bolzano ha ottenuto il riconoscimento Label FrancEducation, che il Ministère de L'Education et des Affaires Etrangères riconosce alle eccellenze nell'ambito dell'insegnamento/apprendimento del francese all'estero. Tale certificazione valorizza le scuole che offrono ai loro studenti un insegnamento potenziato in francese nel primo biennio, e che nell'ambito dei loro programmi scolastici, contribuiscono alla diffusione della lingua e della cultura francese.

Il conferimento del Label è stato ufficializzato oggi, con la visita all'Istituto del Console Generale di Francia François Revardeaux, della console onoraria di Trento Maria Emanuela De Abbondi e dell'attachée linguistique dell'Institut Français de Milan, Agnés Pallini-Martin, che hanno incontrato la dirigente Cristina Crepaldi e i docenti dell'équipe del progetto, insieme al Sovrintendente Vincenzo Gullotta.

"Faccio i miei complimenti al Liceo Carducci e ai suoi insegnanti per il livello che offrono, riconosciuto, come è evidente, anche all'estero. Un istituto che rappresenta un'eccellenza ed uno degli esempi virtuosi dell'ottimo lavoro che stiamo svolgendo nelle scuole italiane della Provincia di Bolzano", ha sottolineato l'assessore alla scuola e cultura in lingua italiana Giuliano Vettorato. (ANSA).