Leitner lancia EcoDrive, regola velocità funivia e risparmia

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - La velocità di una funivia ora può variare automaticamente a seconda del numero di sciatori in attesa di salire in cabina. Meno persone in coda, meno necessità di smaltire la fila rapidamente. E con il rallentamento di solo un metro al secondo si può generare un risparmio di energia del 20 per cento. Tutto ciò si deve a "EcoDrive", soluzione tecnologica ideata e realizzata da Leitner, società altoatesina del gruppo internazionale HTI, che nasce come risposta ai rincari energetici che già a partire dalla stagione sciistica alle porte andranno a impattare sui bilanci degli impiantisti alpini.

Dopo una prima fase di prova in cui EcoDrive è stato implementato in sette impianti a fune d'Oltralpe, Leitner lancia ufficialmente il sistema di controllo adattivo della velocità delle funivie. "Il funzionamento è sicuro ed efficace - spiega una nota della società - integrato nel sistema di controllo". La velocità dell'impianto viene regolata sulla base di un sistema di telecamere che registra il numero di visitatori che attendono nelle stazioni. In questo modo, la riduzione automatica della velocità, ad esempio da 5 m/s a 4 m/s su una seggiovia, consente di risparmiare fino al 20% di energia senza compromettere il comfort di viaggio. Un'altra importante ricaduta positiva della tecnologia sviluppata da Leitner, sia sul piano ecologico che finanziario, è la riduzione dell'usura del materiale. (ANSA).