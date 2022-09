Famiglie: Lusini Italia riceve il certificato Dialogo

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Da oltre dieci anni la filiale italiana del grossista di forniture alberghiere e per la ristorazione Lusini International partecipa all'audit "famigliaelavoro": uno strumento di gestione strategica per una politica del personale sostenibile e attenta alla famiglia. In questo processo di sviluppo a più libelli, l'impresa o l'organizzazione viene accompagnata professionalmente da consulenti qualificati. Dopo ogni fase di valutazione (audit di base, re-audit ottimizzazione, re-audit consolidamento e re-audit dialogo), ciascuna delle quali ha una durata di tre anni, l'impresa o l'organizzazione riceve un marchio di qualità riconosciuto a livello europeo che attesta la sua attenzione alla famiglia. Il certificato viene rilasciato dalla Provincia di Bolzano e dalla Camera di Commercio.

Oggi, giovedì 15 settembre, l'amministratore delegato di Lusini Italia Srl, Luca Angiolini, ha ricevuto dal vicesegretario generale della Camera di Commercio di Bolzano, Luca Filippi, e dalla direttrice dell'Agenzia per la famiglia della Provincia, Carmen Plaseller, l'attestato di buon esito della procedura di dialogo. "L'audit 'famigliaelavoro' accompagna nella realizzazione di una politica aziendale orientata alla famiglia. L'assegnazione del certificato "Dialogo" a Lusini Italia Srl testimonia che l'azienda ha compiuto negli anni passi significativi verso la realizzazione di un sistema a misura di bambino e di famiglia", ha sintetizzato Filippi durante la cerimonia di premiazione avvenuta a Bolzano. La direttrice dell'Agenzia per la famiglia Plaseller ha evidenziato in particolare l'importante ruolo di esempio dei datori di lavoro sottoposti ad audit: "Il certificato e il marchio dell'audit sono il segno tangibile che qui si lavora ogni giorno nel rispetto della famiglia. Sono quindi lieta di poter assegnare il certificato "dialogo" alla 14ª azienda che lo riceve in Alto Adige". (ANSA).