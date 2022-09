A Bolzano sabato tempo di "Youth Restart"

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - In occasione dell'Anno Europeo dei Giovani 2022, sabato 17 settembre l'Assessorato ai Giovani del Comune di Bolzano promuove e organizza un grande evento diffuso su tutto il territorio cittadino dal titolo: Youth Restart per mettere in evidenza il lavoro quotidianamente svolto dalle diverse realtà e associazioni che operano con i ragazzi. Un fitto calendario di appuntamenti in un ventina di location distribuite nei diversi quartieri della città, con la presenza di numerosi stand e proposte di attività di ogni genere: dalla musica allo sport, dall'arte alla danza, dagli scout ai graffiti e poi ancora poesia, letture, giochi, laboratori, concerti. Il tutto pensato e dedicato ai giovani di tutte le età. A conclusione della giornata anche un concerto in piazza Matteotti con giovani band locali prima ed un Deejay Set "Silent Party" poi. Stamane in municipio Youth Restart, che coinvolgerà una ventina tra associazioni e gruppi giovanili attivi in città, è stato presentato dall'Assessore comunale competente Angelo Gennaccaro.

"Dopo due anni difficili e piuttosto turbolenti a causa della pandemia nel corso dei quali anche i giovani hanno subito pesanti conseguenze - ha detto l'Assessore Angelo Gennaccaro - abbiamo voluto in qualche modo "ripartire" con un'iniziativa molto bella perchè va a coinvolgere praticamente tutte o quasi le principali realtà che si occupano di giovani a Bolzano. Youth Restart, questo il titolo della manifestazione di sabato 17 settembre per sottolineare appunto la grande voglia di ripartenza e in qualche modo di normalità, rientra tra le iniziative in programma per l'Anno Europeo dei Giovani 2022.

Sottolineo inoltre il grande spirito di collaborazione nei confronti dell'amministrazione comunale messo in campo anche in quest a occasione dalle realtà associative che si occupano di giovani, spesso a puro titolo di volontariato. La Città di Bolzano funge da regista di un evento che si articolerà attraverso tante braccia operative rappresentate appunto dalle associazioni impegnate sul campo che ringrazio per l'entusiasmo, la collaborazoine, la voglia, l'energia e la professionalità".

