Euregio: il 17 settembre bus, treni e musei gratuiti

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - Scoprire i territori dell'Euregio viaggiando gratis su autobus e treni in Tirolo, Alto Adige e Trentino: per chi possiede un abbonamento annuale o semestrale del trasporto pubblico o l'Euregio Family Pass sarà possibile sabato 17 settembre 2022, durante la Giornata della mobilità Euregio, pensata in occasione della Settimana europea della mobilità. L'appuntamento, che si rinnova due volte all'anno, presenta quest'anno interessanti novità: oltre a poter viaggiare nell'ambito dell'Euregio gratuitamente, da Kufstein a Borghetto, per i possessori di abbonamento o Euregio Family Pass è previsto l'ingresso gratuito in numerosi musei delle province di Trento e Bolzano e del Tirolo.

Oltre all'accesso gratuito ai mezzi pubblico, i passeggeri che si trovano in Alto Adige possono usufruire a costo zero anche delle funivie del Renon, del Colle, di Verano, di Meltina, di Maranza e del trenino a scartamento ridotto sull'Altipiano del Renon. A Trento i possessori di abbonamento o Euregio Family passono servirsi della funivia che collega Trento-Sardagna.

Le informazioni sugli orari sono disponibili online: per l'Alto Adige con collegamenti ferroviari verso Innsbruck e Lienz sul sito www. suedtirolmobil. info/it, per il Tirolo con collegamenti ferroviari verso il territorio altoatesino sul sito www. vvt.at, mentre per il Trentino www. trentinotrasporti.it.

Sono esclusi dalla Giornata della mobilità Euregio i treni a lunga percorrenza come Railjet, Eurocity (EC), Intercity (IC) e Frecciargento, nonché i treni tra Lienz e San Candido con servizio trasporto biciclette della società ÖBB. (ANSA).