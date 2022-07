Concorso sul clima nelle scuole altoatesine

(ANSA) - BOLZANO, 26 LUG - Le tre direzioni scolastiche della Provincia di Bolzano stanno organizzando un concorso congiunto per bambini e ragazzi di tutti i livelli scolastici sul piano di sostenibilità elaborato dalla Provincia di Bolzano, denominato "Everyday for Future". A partire dall'anno scolastico 2022/23, verrà lanciata un'iniziativa per bambini e ragazzi delle scuole altoatesine, "attraverso la quale i partecipanti potranno immergersi più a fondo nel tema della sostenibilità e dei 17 punti contenuti all'interno dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile", hanno evidenziato i tre assessori altoatesini alla scuola, che hanno presentato il progetto alla giunta provinciale.

I giovani partecipanti possono sviluppare progetti ed idee attraverso diversi strumenti comunicativi. Destinatari dell'iniziativa bambini e ragazzi di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia, che possono presentare i singoli progetti in gruppi o classi. Prerequisito per la partecipazione al progetto, la presenza di un esperto pedagogico o di un insegnante. Quattro le categorie in gara: scuola dell'infanzia e 1ª/2ª classe della scuola primaria, 3ª/4ª/5ª classe della scuola primaria e 1ª/2ª classe della scuola secondaria di primo grado, 3ª classe della scuola secondaria di primo grado e 1ª/2ª classe della scuola secondaria di secondo e infine le classi 3ª/4ª/5ª delle scuole secondarie di secondo grado. Sono previsti dieci premi in denaro, che verranno assegnati in base alle dimensioni del gruppo. Partner dell'iniziativa è la Fondazione Cassa di Risparmio. Il concorso sarà annunciato ufficialmente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023. Le candidature sono ammesse fino alla fine di settembre, mentre il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 20 gennaio 2023. (ANSA).