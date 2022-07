Cresce il centro visite di Monte Corno

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Dal 2000, nel centro del paese di Trodena, all'interno di un vecchio mulino ristrutturato, è alloggiato il Centro visite del Parco naturale Monte Corno. Al suo interno, dal 2019, è situata la scuola del Parco, nella quale vengono promossi corsi per bambini e ragazzi dove approfondire, attraverso lezioni o progetti mirati, tematiche importanti inerenti l'educazione ambientale. In futuro, i locali all'interno del centro saranno ampliati e permetteranno alle scolaresche e alle giovani comitive di partecipare a progetti didattici, nell'ambito di soggiorni di più giornate a Trodena.

Per ampliare l'offerta, adeguandosi alle esigenze del Centro visite, il Dipartimento Sviluppo e tutela del paesaggio guidato dall'assessora Maria Hochgruber Kuenzer ha deciso di erogare un contributo di 78.000 euro al Comune di Trodena per avviare i lavori, prevedendo la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali all'interno del Centro visite. "Un'opera essenziale per rispondere alle esigenze della struttura e dei suoi operatori: questo progetto ci spinge a continuare a lavorare per creare luoghi in cui i bambini e i giovani possano usufruire di un'offerta speciale lontano dalla quotidianità scolastica e familiare", dice l'assessora Hochgruber Kuenzer. "Esperienze come queste sono molto preziose per ragazze e ragazzi, per accrescere la loro consapevolezza rispetto a temi quali la tutela dell'ambiente e il rispetto degli habitat naturali", continua l'assessora. Per Ivan Plasinger, responsabile del Centro visite del Parco naturale Monte Corno, "l'esperienza di questi anni ha dimostrato che i bambini e i giovani possono essere avvicinati a queste tematiche soggiornando per un periodo più lungo a Trodena, facendo esperienze pratiche all'interno del centro visite e del Parco Naturale: un'esperienza che accresce notevolmente la loro sensibilità rispetto ai temi della natura e dell'ambiente". (ANSA).