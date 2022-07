Il turismo incontra l'agricoltura, premiati i tre vincitori

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - Sono stati premiati al Palazzo Mercantile di Bolzano i vincitori del concorso dell'Euregio "Il turismo incontra l'agricoltura" che promuove la cooperazione tra due settori portanti dell'econo,mia dei territori euroregionali.

Il primo premio, in Alto Adige, è andato al Consortium Mela per il progetto "A passeggio tra i meleti". In occasione di questi "tour della mela", contadine e contadine illustrano i compiti e gli eventi più importanti del loro lavoro di frutticoltori, avvicinando le visitatrici ed i visitatori al mondo della mela in Alto Adige.

Il primo premio tra i progetti presentati in Tirolo è andato agli Istituti alberghieri della Zillertal, dove la valorizzazione del turismo e dell'agricoltura regionale è inserita ogni anno nel programma di studio già dal 2017/2018.

Infine, il progetto vincitore in Trentino è un programma di sviluppo sostenibile "Mulino Moser: La coltivazione di cereali a Piné per un turismo sostenibile", nell'ambito del quale 20 piccoli agricoltori dell'Altipiano di Piné coltivano cinque ettari di cereali e li macinano nel vecchio Mulino Moser.

