Idm, 1,28 milioni per sette progetti cinematografici

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Sette progetti cinematografici, sei dei quali di produzione altoatesina, saranno finanziati da Idm nell'ambito della seconda scadenza di presentazione del 2022. La giunta provinciale ha messo a disposizione 1,28 milioni di euro per il secondo bando. "Quello che investiamo nel finanziamento delle produzioni cinematografiche genera un ritorno doppio per il territorio. In questo caso il valore aggiunto ammonta a 2,8 milioni di euro", sottolinea sottolinea l'assessore Philipp Achammer.

I criteri di finanziamento della Provincia si concentreranno, in particolare, su riprese sostenibili e a basso impatto ecologico. "Cinque delle sette produzioni si sono impegnate in questa direzione - dice l'assessore - sostenere l'industria cinematografica significa promuovere l'economia. La produzione di film in Alto Adige crea nuovi posti di lavoro, favorisce le aziende locali e dà impulso all'industria creativa locale".

Lo scorso maggio sono pervenute complessivamente quindici domande di finanziamento. Di queste, il direttore generale di Idm, Erwin Hinteregger ha deciso di finanziarne sette, sulla base delle valutazioni del comitato indipendente di esperti di Idm, che ha confermato l'idoneità al sostegno rispetto alla richieste presentate. I sette progetti cinematografici sono tre lungometraggi, due documentari e due cortometraggi. Tra di essi figurano pellicole per famiglie e thriller, passando per la miniserie "Nella rete della camorra" con protagonisti Tobias Moretti e sua figlia Antonia. (ANSA).