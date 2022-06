Parcheggiare gratis con l'Alto Adige Pass

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Dal 1° luglio i parcheggi delle stazioni di Bressanone e Brunico saranno a pagamento. I pendolari ferroviari possono parcheggiare gratuitamente con l'AltoAdige Pass. I parcheggi dei nuovi Centri di mobilità di Bressanone e Brunico sono a disposizione principalmente dei passeggeri dei treni, in primo luogo dei pendolari, alle condizioni più favorevoli possibili. A partire da venerdì 1° luglio, i clienti AltoAdige Pass potranno usufruire del seguente regolamento nei parcheggi delle due stazioni: chi parcheggia l'auto alla stazione e da lì prosegue il viaggio con un treno regionale, parcheggia a tariffe particolarmente vantaggiose. Se si utilizza un treno regionale anche per il viaggio di ritorno nello stesso giorno, il parcheggio è addirittura gratuito. Il parcheggio viene comodamente addebitato tramite l'AltoAdige Pass. L'AltoAdige Pass serve anche per aprire la barriera d'accesso: basta tenere la tessera davanti al lettore. (ANSA).