In Pusteria treni ogni mezz'ora nei fine settimana estivi

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Da metà giugno ci saranno novità nel trasporto pubblico altoatesino. Lo annuncia Sta - Strutture trasporto Alto Adige SpA.

In Val Pusteria, per la prima volta, dal 18 giugno al 4 settembre 2022, sono previsti collegamenti ferroviari ogni mezz'ora tra Fortezza e San Candido tutti i giorni, compresi sabato, domenica e giorni festivi. Nelle domeniche di agosto il treno in Val Pusteria ospita fino a 7.000 passeggeri. Grazie ai collegamenti ferroviari aggiuntivi, sottolinea una nota, "ora viene messa a disposizione una capacità significativamente maggiore per i passeggeri e anche per le biciclette, da un lato per soddisfare la grande richiesta e dall'altro per far fronte al volume di traffico sulle strade".

Inoltre, a partire da metà giugno veranno estesi i servizi autobus, soprattutto al mattino, alla sera e nei giorni festivi nelle zone periferiche e per le destinazioni escursionistiche molto frequentate. Infine, a causa di lavori di costruzione lungo Via Renon, a Bolzano, la fermata autobus, banchina F, in piazza Stazione non sarà servita dal 19 giugno fino presumibilmente ad inizio settembre; le fermate delle linee autobus interessate saranno quindi ridistribuite. (ANSA).