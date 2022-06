Rai Südtirol e Protezione civile, collaborazione più intensa

(ANSA) - BOLZANO, 13 GIU - "Come emittente pubblica riteniamo sia fondamentale sostenere e divulgare tempestivamente le tematiche riguardanti la protezione civile". Lo ha detto il nuovo coordinatore di Rai Südtirol, Zeno von Braitenberg, incontrando il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Klaus Unterweger.

Breitenberg, che ha visitato il Centro situazioni provinciale ed il Centro funzionale provinciale, riferisce una nota, vede Rai Südtirol come "un partner informativo importante per la protezione civile". Il coordinatore Markus Rauch ha illustrato la Centrale viabilità provinciale che dalla metà degli anni '80 trasmette più volte al giorno attraverso la Rai, anche oltre Salorno, la situazione delle strade dell'Alto Adige e dell'autostrada del Brennero.

Un ulteriore servizio alla popolazione, frutto della collaborazione tra Rai Südtirol e Protezione civile, è il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe, che, dalla sua introduzione, nel 1996, è parte integrante dell'informazione radiotelevisiva quotidiana della Rai.

Il bollettino di allerta, che il Centro funzionale provinciale pubblica quotidianamente da settembre dello scorso anno, è anche uno strumento utile per richiamare l'attenzione di ascoltatori e telespettatori sui prossimi eventi in modo che siano informati e preparati.

"La sensibilizzazione dell'opinione pubblica è la nostra preoccupazione e missione - ha sottolineato il direttore dell'Agenzia, Klaus Unterweger - e per questo abbiamo bisogno di partner per comunicare le nostre tematiche, per garantire che ogni individuo sviluppi la propria resilienza attraverso l'informazione e la preparazione rafforza e contribuisce alla sua autoprotezione".

Dall'incontro, conclude la nota, "è emersa la comune volontà di rafforzare in futuro la collaborazione e di ampliarla nell'interesse di una maggiore protezione della popolazione".

(ANSA).