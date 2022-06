Teatro Cristallo torna all'aperto con spettacoli e concerti

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Un'estate ricca di appuntamenti, concerti, spettacoli, cabaret e divertimento: il Teatro Cristallo ha confezionato una stagione di tutto rispetto per le calde serate bolzanine di giugno, luglio e settembre. Sul prato - "comparso" per l'occasione - della piazzetta del Teatro di via Dalmazia 30 un palco ospiterà molti eventi, i più intimi, ci sarà poi ampio spazio per i concerti - tra i quali si segnala quello della Stef Burns League - anche nel cortile di fianco al Cristallo e in alcune piazze della città dove debutterà "Northell", uno spettacolo propedeutico all'ideazione di un'originale maschera della città di Bolzano. All'interno del calendario estivo del Cristallo si trovano collaborazioni con il Teatro Stabile di Bolzano, con la cooperativa 19 e con il Kinderfestival. La rassegna "Estate in scena" è realizzata grazie al supporto dell'Assessorato alla Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, all'Assessorato alla Cultura del Comune di Bolzano, della Fondazione Cassa di Risparmio, di Alperia Spa e della Cassa di Risparmio.

Musica, teatro, parole, canzoni, cabaret e maschere: intensa l'estate del Cristallo per i mesi di giugno, luglio e settembre 2022. Tante le iniziative in calendario, spostate - quasi tutte - all'esterno. Inaugura la rassegna estiva targata Cristallo lo spettacolo "Freunde kann man sich aussuchen", un cabaret bilingue di e con Thomas Rizzoli e Marion Gamper sulla famiglia ed altre catastrofi, in scena alle 20.30 nella piazzetta davanti al Teatro. Mercoledì 15 giugno alle 20,30 invece spazio alla musica brasiliana e alla samba, con il gruppo Aquarela Axé che si esibirà nel cortile del Teatro. Un monologo divertente e squisitamente femminile, "Left (l)over" è previsto invece per martedì 21 giugno alle 20.30 nella piazzetta del Teatro: Emilia Piz e Martina Testa spiegheranno cosa rimane alla fine di una storia d'amore. Spazio al rock, con proposte musicali che il Teatro Cristallo ha ideato in collaborazione con il vulcanico Franz Zanardo, sulla scia del maxi-evento di Vasco Rossi a Trento: giovedì 23 giugno alle 20 nel cortile ci sarà il concerto degli Atop the Hill, reduci dall'apertura ai concerti di Vasco Rossi. La serata, che inizierà alle ore 20, prevede anche l'esibizione in assolo di Chris Costa, poliedrico performer, corista/polistrumentista con Malika Ayane, Cesare Cremonini ed Eros Ramazzotti, che al Cristallo proporrà il suo HOt DUst, da ascoltare tutto d'un fiato. (ANSA).