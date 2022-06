Euregio: il 25 giugno la prima Giornata della mobilità

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Due giornate della mobilità, l'avvio di un percorso per future collaborazioni dei tre territori in campo sanitario. E ancora la presentazione del progetto Tinia e dei dati Monitor sulla conoscenza dell'Euregio tra la popolazione. Sono stati molti i temi e le decisioni all'attenzione della Giunta dell'Euregio durante la seduta in presenza che si è tenuta a Trento, al Castello del Buonconsiglio, e che è stata seguita dalla riunione dell'Assemblea dell'Euregio.

"Come dimostrano le decisioni sulla mobilità sostenibile e su una possibile collaborazione in campo sanitario, la volontà dell'Euregio è di cercare di mettere assieme le capacità dei tre territori per fare meglio le cose di interesse dei singoli territori e dare servizi migliori ai cittadini", sottolinea il presidente dell'Euregio e della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. "Più provvedimenti concreti prenderemo a favore dei cittadini dei tre territori, più sarà facile che si sviluppi uno spirito di cooperazione tra le popolazioni". Mai come in questa fase storica coltivare la collaborazione transfrontaliera ha un'importanza che va oltre il quotidiano.

Il presidente dell'Alto Adige Arno Kompatscher, che non ha potuto essere presente di persona ma è stato collegato in video, ha spiegato che "oggi da Trento è partito un forte segnale di vita della nostra Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Lo dimostrano le misure concrete come l'organizzazione di una Giornata della mobilità dell'Euregio il 25 giugno 2022 e l'apertura dell'Ufficio d'informazione e coordinamento dell'Euregio a Trento".

"Dopo due anni difficili, molti eventi per i giovani, come il campo sportivo, il campo musicale o il campo estivo, possono finalmente essere riproposti quest'estate", fa presente il capitano del Tirolo Günther Platter. "In questo modo avviciniamo l'Euregio ai cittadini del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino e creiamo un'ampia base per la cooperazione tra le tre parti dell'Euroregione. È particolarmente gradito che una delle due Giornate della mobilità dell'Euregio sia abbinata al Festival dell'Euregio "50 anni di Arge Alp". In questo modo raggiungeremo un numero ancora maggiore di persone che festeggeranno insieme a noi l'Euregio e l'Arge Alp il 25 giugno a Landeck".

La Giunta dell'Euregio, nella quale la Provincia di Bolzano era rappresentata dal vicepresidente Daniel Alfreider, ha inoltre approvato la costituzione di un gruppo di lavoro tra i responsabili dei rapporti con Bruxelles all'interno delle amministrazioni dei tre territori per implementare l'attività dell'Ufficio Euregio presente nella capitale Belga nonché sede delle più importanti istituzioni europee. Una seconda decisione riguarda l'esposizione dell'Euregio realizzata nell'Ufficio d'informazione e coordinamento di Innsbruck che verrà potenziata con l'inserimento di mappe storiche in forma di time-lapse. Il Gruppo di lavoro Storia ha infatti accolto la proposta di sviluppare le seguenti mappe storiche dell'Euregio: Storia diocesana, Storia mineraria, Sviluppo delle lingue, Sviluppo delle divisioni amministrative, Collegamenti stradali e itinerari di passaggio.

Inoltre, La Giunta dell'Euregio ha dato il via libera per la collaborazione nell'ambito del programma INTERREG V al fine di rafforzare e confermare la cooperazione dell'Euregio con le regioni CLLD anche per il nuovo periodo di finanziamento dell'UE. Le regioni CLLD hanno definito d'intesa con l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino le proprie strategie transfrontaliere, per la cui attuazione si avvarranno del sostegno del Segretariato generale.

Un'altra decisione è relativa alla possibile collaborazione in ambito sanitario all'interno dell'Euregio. Recentemente le due Province autonome di Bolzano e di Trento hanno siglato un accordo di collaborazione, ratificato con delibera delle rispettive Giunte, che sancisce l'avvio di una importante collaborazione in materia sanitaria su alcuni ambiti di reciproco interesse. (ANSA).