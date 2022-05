E-Drive Day: il 29 maggio si guida elettrico

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Il trend internazionale è chiaro: se si tratta di mobilità individuale, la mobilità elettrica è sicuramente in pole position. Per conoscere il futuro del mercato dei veicoli a emissioni zero, domenica 29 maggio la mobilità elettrica sarà al centro dell'attenzione al Centro di guida sicura Safety Park, a Vadena. In questa occasione si potranno testare veicoli elettrici (a batteria e a idrogeno) di diversi produttori.

Gli esperti di Green Mobility saranno a disposizione per domande sulle possibilità e le prospettive della mobilità elettrica e sugli incentivi.

Chi desidera partecipare all'E-Drive Day deve prima registrarsi su www.greenmobility.bz.it e selezionare l'orario desiderato per i test drive. Saranno ammessi solo i visitatori con una registrazione valida. Per tutta la durata dell'evento dovranno essere rispettate le norme igieniche vigenti e le distanze minime di sicurezza. Anche quest'anno l'E-Drive Day è un "Green Event", grazie alla particolare attenzione alla pianificazione, all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento secondo criteri ecologici.

La partecipazione è gratuita. L'E-Drive Day è organizzato da Green Mobility e Safety Park della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA in collaborazione con il technical partner Alperia. (ANSA).