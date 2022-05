Covid: Fondazione Cari compra opere di artisti altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAG - Per esprimere sostegno e apprezzamento verso le opere d'arte dei giovani artisti, la Fondazione Cassa di Risparmio ha acquistato diverse opere grazie alla collaborazione con Südtiroler Künstlerbund e Cooperativa 19. "Il bando che abbiamo attivato è volutamente rivolto ai giovani artisti, mira a sostenerli nel loro sviluppo artistico in questi tempi particolarmente difficili per l'arte e a dar loro visibilità", conferma Konrad Bergmeister, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio dell'Alto Adige per cui la promozione dei giovani artisti è un obiettivo molto importante.

Il concorso era aperto ad artisti originari dell'Alto Adige o residenti sul territorio da almeno tre anni, che non superassero i 35 anni d'età. Settantanove artisti e artiste hanno risposto all'appello. Sono state raccolte oltre 100 proposte di opere che comprendevano sia nomi già affermati della scena locale, sia una serie di giovani talenti ancora sconosciuti, la maggior parte dei quali sta attualmente completando la propria formazione all'estero. Le coordinatrici del concorso, Lisa Trockner, direttrice di Südtiroler Kunstlerbund e Valentina Cramerotti, di Cooperativa 19, sono soddisfatte del numero di candidature presentate e della qualità delle proposte: "Il grande interesse è la conferma di quanto l'Alto Adige sia un terreno fertile per l'arte nonostante la crisi generale del settore". "Questo è reso possibile", continuano Trockner e Cramerotti, "grazie a sistemi di sostegno significativi come l'acquisto delle opere d'arte da parte della Fondazione Cassa di Risparmio Alto Adige".