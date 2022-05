Premio Paul Flora 2022 va all'artista tirolese Esther Strauß

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - L'artista tirolese di arti performative e linguistiche Esther Strauß riceverà il Premio Paul Flora 2022. Il riconoscimento del valore di 10.000 euro viene assegnato ogni anno per onorare i giovani artisti tirolesi o altoatesini e i loro risultati nelle arti visive contemporanee. La cerimonia di premiazione avrà luogo in autunno a Innsbruck presso il Taxispalais.

L'assessore provinciale altoatesino Philipp Achammer e l'assessora alla cultura del Tirolo Beate Palfrader hanno entrambi elogiato l'importanza delle arti visive, della promozione degli artisti e dell'eredità di Paul Flora, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. "Quest'anno Paul Flora avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno", ricorda l'assessore provinciale Philipp Achammer, lieto che il premio vada a un'artista tirolese della performance e della lingua.

"Che dorma sulla tomba di suo nonno o assuma per un anno il nome di un bambino nato ad Auschwitz-Birkenau e assassinato dopo tre giorni, con il suo lavoro sensibile e allo stesso tempo emozionante Esther Strauß dirige il nostro sguardo verso temi esistenziali e crea situazioni molto toccanti, che non ci abbandonano e sollevano interrogativi".

L'assessore provinciale tirolese Beate Palfrader sottolinea che "nella sua pratica artistica, Esther Strauß si occupa di temi esistenziali, come affrontare la morte e la memoria. Le sue opere sono impegnative e a volte inquietanti, non forniscono risposte ma sollevano domande dolorose e scatenano reazioni controverse. Il suo atteggiamento è intransigente, radicale e inconfondibile nel perseguire costantemente il suo percorso artisticamente unico, esplorando i confini e andando nella sostanza con i suoi progetti e le sue performance". (ANSA).