Salvare le foreste europee, progetto di ricerca con Unibz

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - Elaborare nuovi modelli di gestione delle foreste nell'ambito dell'economia circolare è l'obiettivo del progetto ONEforest, guidato dall'Università tecnica di scienze applicate di Rosenheim al quale, fra i diciannove partner europei, partecipa anche la Libera università di Bolzano.

Il progetto riunisce le competenze di ingegneri, economisti, microbiologi, ecologi e chimici per rispondere in maniera pratica alle problematiche connesse alla filiera dell'uso del legno. "L'idea alla base dell'iniziativa è la salvaguardia della foresta in quanto catena di valore - spiega il ricercatore e docente Lorenzo Brusetti, responsabile del progetto per l'ateneo altoatesino - un valore che è in primo luogo ambientale, perché serve a fissare la CO2 in eccesso e a mitigare il clima, ma anche economico per tutta la filiera della produzione del legname per i vari usi umani".

Seguendo le regioni biogeografiche dell'Europa, gli estensori del progetto hanno individuato quattro aree (mediterranee, continentali, alpine e boreali) in cui analizzare le differenti pratiche necessarie per una gestione selvicolturale efficace che renda le foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. Il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma internet di supporto decisionale multi-criterio che permetta agli stakeholder di confrontare in anticipo gli esiti di diverse tipologie di gestione sostenibile delle foreste. (ANSA).