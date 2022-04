Dolomiti-Unesco: premio speciale per il film "The Red House"

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Il film di 81 minuti in lingua tedesca dei registi Peter Bardehle e Francesco Catarinolo, intitolato "The Red House", è il vincitore del premio speciale "Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco" 2022. Secondo la giuria di questa edizione, composta da Ingrid Beikircher (vicepresidente dell'AVS Alpenverein Südtirol), Roland Dellagiacoma (comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco) e Carlo Zanella (presidente del CAI Alto Adige), "The Red House" ha soddisfatto in modo eccellente i criteri di valutazione. Candidati al premio 2022 anche i film "Fanes - Andata e ritorno" (Paolo Vinati, ladino con sottotitoli in italiano, 45`), "I ribelli del cibo" (Paolo Casalis, italiano con sottotitoli in inglese, 53`) e "Höhenrausch" (David Pichler, tedesco, 74`).

"The Red House" è un film documentario sullo scalatore estremo altoatesino Robert Peroni, che ha trovato un nuovo significato per la sua vita nella Groenlandia orientale e vi gestisce la casa di accoglienza "The Red House". Virna Bussadori, direttrice dell'ufficio Natura, Paesaggio e Pianificazione territoriale, che è responsabile delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'Unesco in Alto Adige, ha consegnato il premio speciale a Elke Peroni, figlia di Robert Peroni, sabato sera (9 aprile) al Film Club di Bolzano. "Il film di Robert Peroni parla di terre lontane, ma ci riguarda direttamente - dichiara Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer, assessora provinciale alla Tutela del Paesaggio -. Affronta il tema della complessità della gestione del territorio e della responsabilità collettiva, tra dimensione globale e locale. Il senso dei riconoscimenti Unesco è proprio questo." "Il rispetto della natura e del paesaggio è ciò che distingue questo premio", ha spiegato Virna Bussadori. "Quando abbiamo l'occasione di incrociare cose uniche dobbiamo porci con rispetto davanti a loro - ha commentato Bussadori -. Le nostre Dolomiti sono uniche al mondo e per questo motivo nominate Patrimonio Mondiale Unesco: è nostro dovere porci davanti a loro col dovuto rispetto, garantendo la loro salvaguardia per la nostra generazione e per le generazioni future. Lo stesso rispetto che dobbiamo avere verso l'unicità del paesaggio groenlandese e della cultura degli Inuit. I modelli di gestione sostenibili riportati nel film 'The Red House' e l'assunzione di responsabilità per la comunità e verso la natura da parte di Robert Peroni hanno spinto la giuria di assegnare ai registi il Premio Speciale Dolomiti Unesco". (ANSA).