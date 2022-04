Eco-Energia: Schmack Biogas apre una nuova filiale in Grecia

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Schmack Biogas Srl, azienda del gruppo PLC, annuncia l'apertura della filiale greca, Schmack Biogas Greece, con sede ad Atene. "Una decisione dettata dalle potenzialità del mercato ellenico, e dal numero di commesse che la società bolzanina ha acquisito nel corso degli ultimi tre anni: sono già due, infatti, gli impianti biogas realizzati, un cantiere è aperto, ed altri due vedranno l'inizio dei lavori nel corso del 2022", si legge in una nota.

"Grazie a Schmack Biogas Greece" - ha commentato Nicolò Cariboni, Amministratore Delegato e Director International Markets - "puntiamo a consolidare la nostra presenza in Grecia, costruendo una connessione diretta col territorio, da un lato per agevolare l'acquisizione di nuovi progetti e dall'altro per stabilire relazioni commerciali di lungo periodo, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza tecnica e biologica sugli impianti realizzati. Si tratta di un passo fondamentale per la crescita dell'azienda e del gruppo PLC". (ANSA).