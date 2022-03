Idm sostiene 13 progetti cinematografici in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - Ben 13 tra film, serie televisive e cortometraggi vengono finanziati da IDM in occasione della 1a call del 2022: 11 progetti provenienti dall'Italia, di cui otto dall'Alto Adige, uno dalla Germania e uno dall'Austria. Molti di questi sono coproduzioni e proprio il supporto a questa tipologia produttiva è uno dei punti focali del lavoro di IDM. I progetti, la maggior parte dei quali saranno girati in Alto Adige, prevedono di generare un effetto Alto Adige - il ritorno sul territorio che genera il valore aggiunto dei finanziamenti cinematografici - di quasi 5,6 milioni di euro. Tra i progetti approvati ci sono due cortometraggi e dieci progetti che saranno sostenuti in fase di produzione, mentre uno riceverà il finanziamento alla pre-produzione.

Anche le storie raccontate nei progetti ruotano intorno all'Alto Adige, come ad esempio la serie televisiva Brennero su un serial killer altoatesino, che uccide per motivazioni razziste, il documentario Michael Gaismair - von Reformer zum Rebellen o il lungometraggio Zweitland, ambientato negli anni dei bombardamenti. Sono previste ben 154 giornate di riprese in Alto Adige, tutte realizzate con il know-how locale, sia dietro che davanti la macchina da presa. Almeno sette dei progetti saranno girati secondo le regole del Green Shooting di IDM.

