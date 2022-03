Consegnati palazzina militare e parco in via Resia a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - L'assessore provinciale all'edilizia pubblica e patrimonio Massimo Bessone ha preso parte alla consegna anticipata della terza palazzina realizzata per il personale militare in via Resia a Bolzano. Sulla medesima area militare la Provincia nel 2019 ne aveva già realizzate altre due rispettivamente ai civici nr. 122/d e 122/e. La realizzazione di alloggi per militari fa riferimento al protocollo d'intesa siglato nel 2007 dal Ministero della Difesa e dalla Provincia di Bolzano. "Sono contento di poter consegnare questa palazzina al 4 reparto infrastrutture, affinché possa essere utilizzata da 18 famiglie di militari, persone che quotidianamente lavorano e si impegnano per il bene della comunità" ha dichiarato l'assessore Bessone in occasione della consegna. La giunta ha incaricato la Ripartizione Edilizia e servizio tecnico e l'Ufficio edilizia ovest della progettazione ed esecuzione dell'opera. L'appalto per la costruzione è stato vinto dall'impresa Carron Bau di Varna (BZ) con la direzione lavori dell'ingegner Federico Pasquali e dell'ingegner Giorgio Mira. I lavori sono iniziati a luglio del 2020 e si sono conclusi a metà gennaio di quest'anno. L'importo complessivo dell'opera è di 5,7 milioni di euro.

La terza palazzina consta di 18 alloggi, tre per piano, un piano interrato e 20 box auto. In aggiunta, sull'areale esterno alberato sono predisposti anche 26 posti auto. Il nuovo edificio per i militari ha una cubatura fuori terra di 6.478 metri cubi e una cubatura interrata di 5.654 metri cubi. All'interno dell'areale militare l'impresa ha realizzato una zona parco, con accesso da via Resia. Il parco ha una superficie complessiva di 3.320 metri quadrati ed è ad uso esclusivo dei condomini militari. Inoltre, è arredato con panchine e attrezzature per bambini, percorso da viali illuminati e abbellito con piante ornamentali. (ANSA).