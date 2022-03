Sostenibilità: presentato il piano Agricoltura 2030

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - Un percorso comune verso un futuro sostenibile legato all'agricoltura, uno dei settori strategici in Alto Adige. Da questo presupposto l'assessore provinciale all'agricoltura, Arnold Schuler ha presentato il documento strategico "Agricoltura 2030: la via sostenibile dell'Alto Adige" elaborato insieme ai rappresentanti dei settori ortofrutta, vitivinicolo e lattiero-caseario.

La giornata è stata dedicata ad uno scambio di idee tra i principali attori del settore, che hanno presentato a loro volta i loro concetti legati alla sostenibilità. L'assessore Schuler ha evidenziato che questo percorso comune non partirà da zero.

"È giunto il momento di unire le forze fra i settori dell'agricoltura altoatesina e di elaborare un piano comune per un'agricoltura sostenibile", ha sottolineato Schuler. Questo settore ora e in futuro si trova di fronte a nuove sfide che devono essere affrontate insieme, ha aggiunto.

"La produzione sostenibile è necessaria - ha rimarcato l'assessore - tuttavia bisogna puntare su incremento della produzione ecologica poiché l'autoconsumo, a livello, sta acquistando sempre più una maggiore importanza".

Nell'ambito del documento strategico "Agricoltura 2030" sono stati individuati sei campi d'azione e misure rivolti alle aziende familiari e zone rurali, clima, riduzione della produzione di anidride carbonica, acqua e suolo, biodiversità e paesaggio, salute, oltre al dialogo sociale. (ANSA).