Superbonus: primo risanamento di un edificio Ipes

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Ultimato il risanamento del primo edificio Ipes co-finanziato attraverso il Superbonus 110% a Castelbello. L'edificio costruito negli anni 80 e composto in origine da 8 alloggi necessitava di un risanamento globale ed energetico. Con la cubatura disponibile è stato possibile ampliare l'edificio realizzando una sopraelevazione con 3 nuovi alloggi. "La ristrutturazione ad alta efficienza energetica degli edifici Ipes è un passo importante per migliorare la qualità degli alloggi per gli inquilini. Inoltre, l'assegnazione dei lavori a imprese locali promuove anche l'economia, che a sua volta è un bene per i posti di lavoro locali. Per me, quindi, queste opere, che ora vengono realizzate con coerenza anche grazie al finanziamento assicurato, sono un'espressione di sostenibilità sociale. I'Ipes assume un'importante funzione di modello che deve essere ulteriormente rafforzata", ha sottolineato l'assessora provinciale Waltraud Deeg. (ANSA).