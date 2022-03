Apicoltura: contributi per le perdite causate dal maltempo

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Nei giorni scorsi la giunta provinciale di Bolzano ha approvato, su proposta dell'assessore all'agricoltura, Arnold Schuler, una sovvenzione per compensare le perdite subite dagli apicoltori a causa delle condizioni meteorologiche avverse nel 2021. "La stagione del miele 2021 non è stata positiva per l'apicoltura in tutta Italia ed anche nella nostra provincia. Le cattive condizioni meteorologiche hanno portato ad una notevole riduzione, e in alcuni casi, anche a una perdita totale delle rese per le più importanti varietà di fiori e di miele misto", spiega l'assessore provinciale Schuler.

Per sostenere l'acquisto di mangime per api e garantire così lo svernamento, la Giunta provinciale nella seduta di ieri ha approvato sovvenzioni per un importo di 20,00 euro per ogni colonia di api segnalata nel database nazionale entro il 31 dicembre 2021. Le sovvenzioni non saranno concesse se i costi sono inferiori a 100,00 euro, informa l'Ufficio zootecnia della Provincia. Le domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2022, tramite l'apposito modulo, all'Ufficio zootecnica della Ripartizione agricoltura. Possono presentare domanda le microimprese agricole che sono attive nell'apicoltura e che hanno la loro sede in provincia di Bolzano. I candidati devono essere registrati nel registro provinciale delle imprese agricole. Schuler sottolinea che il sostegno agli apicoltori è di grande importanza per "preservare le nostre colonie di api e garantire il loro importante compito nella natura e per l'agricoltura". (ANSA).