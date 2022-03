Ricerca: Provincia Bolzano sostiene Fraunhofer Italia

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato l'Accordo programmatico per il periodo 2022-2024 per il finanziamento dell'attività della società "Fraunhofer Italia Research". Fondata a Bolzano nel dicembre del 2009, è la prima società estera indipendente in Italia della Fraunhofer-Gesellschaft, la più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa. Per il sostegno finanziario delle attività di cui all'accordo programmatico triennale vengono messi a disposizione complessivamente 4,1 milioni di euro fino al 2024.

Nell'accordo, elaborato da Fraunhofer Italia in collaborazione con la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei, vengono definiti le attività ordinarie, il programma di ricerca, gli obiettivi strategici, il relativo business plan ed il piano di finanziamento, nonché le modalità di rendicontazione e di verifica sulla base di indicatori che l'ente di ricerca porterà avanti nei prossimi anni.

"Il programma di ricerca di Fraunhofer Italia è orientato ai principi di innovazione sostenibile, economia circolare, digitalizzazione sostenibile e bioeconomia. L'attività di questo ente di ricerca si inserisce così in modo organico nella strategia di sostenibilità perseguita dall'amministrazione provinciale" ha detto il presidente della Provincia Arno Kompatscher, assessore a Innovazione, Ricerca, Università e Musei. Le attività di ricerca si svolgeranno principalmente nei settori "Automation e Mechatronics Engineering", "Process Engineering in Construction" e "Robotics and Intelligent Systems Engineering". In continuità con il programma di ricerca precedente, verrà data particolare attenzione ai trend tecnologici dell'intelligenza artificiale e della robotica avanzata applicata all'industria. "Anche nei prossimi anni daremo il nostro contributo concreto per rafforzare la competitività e la capacità innovativa dell'economia locale, coinvolgendo direttamente imprese e istituzioni della nostra provincia in programmi di finanziamento locali, nazionali ed europei, e promuovendo la crescita professionale di giovani talenti" ha dichiarato il professor Dominik Matt, direttore di Fraunhofer Italia. (ANSA).