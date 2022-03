Piccole imprese: Provincia promuove investimenti aziendali

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - La Provincia mette nuovamente a disposizione per l'anno in corso, tramite Ripartizione economia, risorse per sostenere negli investimenti aziendali le microimprese e le piccole imprese artigianali, industriali, commerciali e di servizi fino a 50 dipendenti. Su proposta dell'assessore provinciale, Philipp Achammer, la giunta altoatesina ha approvato le linee guida per l'assegnazione delle sovvenzioni nel 2022 ed ha messo a disposizione un finanziamento di 3 milioni di euro.

Secondo l'assessore provinciale Achammer, la promozione delle piccole e microimprese è una misura fondamentale per assicurare la struttura economica locale e il mantenimento di posti di lavoro in un contesto di crisi generato dal Covid.

L'assessore sottolinea che la Provincia prosegue nella sua strategia di finanziamento rispettando le priorità, ma stabilisce ulteriori prerogative con le nuove linee guida di finanziamento per il 2022. "Vogliamo dare un riconoscimento speciale a quelle aziende che formano i giovani. Per questo in futuro verranno assegnati 30 punti, invece dei precedenti 10 punti, per le aziende di formazione nel quadro della valutazione delle domande e per stilare la classifica".

Per la prima volta anche la gestione sostenibile delle imprese sarà premiata. "In linea con la strategia di eco-sostenibilità del territorio, le aziende che hanno acquisito la certificazione di sostenibilità riceveranno 10 punti", informa Achammer. "La sostenibilità è un tema sempre più rilevante e fondamentale per l'economia a cui daremo ancora più importanza nei prossimi anni". L'obiettivo è quello di sviluppare un sistema che premi gli sforzi delle imprese in questa direzione. (ANSA).