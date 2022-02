Pnrr: risanamento scuole, 19 progetti dai comuni altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Sono 19 i progetti di risanamento scolastico da finanziare tramite i fondi del Pnrr presentati dai comuni altoatesini.

Secondo il bando per l'individuazione delle proposte, approvato dalla giunta provinciale a gennaio, gli interventi mirano a favorire una progressiva riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche al processo di recupero climatico. L'agevolazione messa a disposizione dal ministero dell'istruzione è un contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. Le risorse finanziare messe a disposizione dal ministero circa 6,4 milioni di euro, di cui 1,9 milioni di euro a favore della Provincia di Bolzano per le scuole secondarie di secondo grado e 4,5 milioni di euro a favore dei comuni altoatesini per le scuole di grado inferiore.

Un nucleo di valutazione ha preso in esame le 19 domande pervenute, valutandole dal punto di vista tecnico ed il decreto con la graduatoria è già stato inviato al ministero dell'istruzione. "Ritengo che il Pnrr rappresenti un'ulteriore opportunità per il nostro territorio per poter realizzare interventi di riqualificazione delle scuole altoatesine, al fine di renderle più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, moderne e soprattutto più sicure - commenta l'assessore provinciale Massimo Bessone - È stata molto importante la collaborazione fra i diversi attori coinvolti con le loro diverse competenze. In tal modo, nonostante i criteri stringenti richiesti dal ministero, diversi comuni hanno colto l'occasione presentando le loro domande". (ANSA).