Eureka, al via il concorso per giovani inventori

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Al via la seconda edizione di Eureka, il bando per promuovere le discipline scientifiche tra i giovani altoatesini. La prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazze e ragazzi.

Il percorso, rivolto a nuovi inventori, tra gli 8 e 18 anni, è stato ideato per promuovere le discipline scientifiche tra i giovani. "È grazie alla scienza ed alla ricerca che la società progredisce - sottolinea l'assessore provinciale alla cultura italiana, Giuliano Vettorato - Pensiamo semplicemente al fondamentale ruolo svolto dagli scienziati durante la pandemia che stiamo attraversando. Ritengo fondamentale promuovere una cultura scientifica tra le giovani generazioni".

"Eureka!" è organizzato dall'Ufficio politiche giovanili della Ripartizione cultura italiana della Provincia, con la collaborazione dell'Ufficio Ricerca scientifica della Provincia, dell'intendenza scolastica italiana e della Facoltà di scienze e tecnologie informatiche della Libera università di Bolzano. Il bando scade il 30 giugno 2022: la premiazione avverrà durante il festival della scienza "Le mille e una scienza" che si terrà a Bolzano in autunno 2022. (ANSA).