Corso sulla mobilità pubblica, si inizia il 12 aprile

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - La mobilità pubblica e soprattutto la strategia di mobilità della Provincia di Bolzano e l'infrastruttura "altoadigemobilità" sono i temi al centro del corso sulla mobilità 2022. Il corso si rivolge a tutti coloro che si occupano di mobilità nei comuni e che pianificano e costruiscono infrastrutture per la mobilità.

Inizierà il prossimo 12 aprile e la scadenza per l'iscrizione è il 31 marzo.

Perché la mobilità sostenibile funzioni molti elementi devono integrarsi perfettamente. "Se le partenze di treni e autobus sono adattati alle esigenze di un pendolare che raggiunge la fermata o la stazione in bici o in Citybus e il cambio mezzo è comodo, ecco che siamo sempre più vicini al nostro obiettivo.

Ossia: rendere il trasporto pubblico la prima scelta per spostarsi", afferma Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità. "Abbiamo, però, bisogno della cooperazione dei pianificatori di mobilità locali, che conoscono meglio le condizioni in loco", precisa Alfreider.

Il corso sulla mobilità, organizzato dalla Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA in collaborazione con l'Agenzia CasaClima, sarà suddiviso in cinque moduli di un giorno ciascuno. Inoltre, è prevista una visita di tre giorni a Zurigo, durante la quale i partecipanti al corso avranno l'opportunità di osservare da vicino progetti di mobilità innovativi e l'efficienza del trasporto pubblico svizzero. (ANSA).