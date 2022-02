Approvate nuove linee guida conservazione del paesaggio

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - La Provincia di Bolzano promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio. Dal 1975 i contributi per il mantenimento del paesaggio tradizionale dell'Alto Adige vengono assegnati sulla base della legge sulla tutela del paesaggio e, ora, della nuova legge provinciale "Territorio e paesaggio". Dopo la revisione fondamentale dei criteri di contribuzione del 2015, la giunta provinciale ha approvato le nuove linee guida in merito. "Le linee guida sono state riviste e concepite per essere a misura di cittadino, in modo che possano rappresentare un punto di riferimento per i richiedenti" spiega Maria Hochgruber Kuenzer, assessora provinciale competente per questo settore. "L'obiettivo è quello di garantire una procedura amministrativa senza difficoltà, a beneficio sia dei cittadini sia dell'amministrazione".

Il programma di gestione del Dipartimento provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio continua a essere di grande importanza "perché contribuisce alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio ambientale tradizionale" commenta l'assessora provinciale. "I progetti finanziabili riguardano elementi tipici del paesaggio culturale che andrebbero persi senza il sostegno dell'ente pubblico. Soprattutto nelle zone designate come Dolomiti patrimonio mondiale dell'UNESCO, sono elementi determinanti del patrimonio culturale dell'Alto Adige".

"Per molti interventi sono stati innalzati i contributi. Per i muretti a secco ad esempio si passa da 40 a 50 euro al metro quadrato di superficie verticale visibile. Lo stesso vale per i tetti a scandole: da 40 a 50 euro al metro quadrato. Per gli steccati di legno si aggiungono 5 euro per metro al contributo sinora ottenibile" spiega l'assessora Kuenzer. Nel Parco Nazionale dello Stelvio continueranno a essere valorizzate alcune peculiarità tipiche della zona. "Le vecchie linee guida necessitavano anche di essere integrate per quanto riguarda la fatturazione elettronica" sottolinea l'assessora provinciale. Il rifacimento dei tetti in paglia e la ristrutturazione di oggetti tutelati sarà invece in futuro sostenuto e regolato dalla Soprintendenza provinciale ai beni culturali. (ANSA).