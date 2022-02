UniBz, MultiLab progetto modello per Commissione Europea

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Da Bruxelles arriva un importante riconoscimento alla Facoltà di Scienze della Formazione. Il MultiLab è stato selezionato, assieme ad altri quattro progetti educativi europei, come caso studio rappresentativo nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità ambientale nel report di ricerca Education for environmental sustainability: policies and approaches in European Union Member States pubblicato recentemente dalla Commissione Europea.

Ideato e diretto dalla prof.ssa Liliana Dozza fino al 2021 e attualmente dal prof. Federico Corni, il MultiLab, unico caso di studio italiano, è uno "spazio" fisico e progettuale che si pone come sistema integrato di laboratori, come luogo di apprendimento attivo/partecipativo e generativo rivolto agli studenti e ai docenti della Facoltà e agli insegnanti e agli alunni dei differenti ordini di scuola del territorio. Il MultiLab, come progetto interdisciplinare, raccoglie docenti e ricercatori nell'ambito della pedagogia generale e sociale e delle didattiche disciplinari che, assieme ai responsabili di tirocinio, hanno l'obiettivo di mettere a punto percorsi di progettualità condivisa negli ambiti della matematica e delle scienze, della storia e della geografia, della letteratura per l'infanzia e delle lingue, delle arti, delle attività motorie, dell'educazione permanente e dell'intercultura. Il team conduce ricerche e lavora con l'intento di mettere in relazione bambini, insegnanti, scuole, musei, istituzioni intenzionalmente formative e l'università per proporre una pedagogia innovativa, capace di pensare la complessità e di fare rete mettendosi in relazione con la comunità e il territorio.

"Il MultiLab è stato selezionato in quanto progetto innovativo nell'ambito dell'educazione alla sostenibilità ambientale, scalabile a livello regionale o nazionale, in grado di avviare una trasformazione a livello di abitudini e atteggiamenti, e di creare sinergie con la politica nazionale", afferma il prof. Federico Corni, docente di Didattica della Fisica alla Facoltà di Scienze della Formazione e responsabile del MultiLab. (ANSA).