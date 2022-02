Museion: nominati i membri del Collegio della Fondazione

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Confermati, per i prossimi quattro anni, in qualità di rappresentanti della Provincia all'interno del Collegio della Fondazione Museion - il museo d'arte moderna e contemporanea dell'Alto Adige - la storica d'arte Marion Piffer Damiani, la direttrice dell'Ufficio cultura italiana della Provincia Marisa Giurdanella e Peter Paul Kainrath, concertista e manager nel settore cultura. La giunta provinciale di Bolyano ha anche nominato Hannes Gamper quale nuovo membro del Collegio della Fondazione su proposta dell'assessore Philipp Achammer. Gamper subentra a Barbara Pizzinini, direttrice della cooperativa Eos nominata quattro anni fa.

"Con Hannes Gamper il Collegio della Fondazione si arricchisce di una persona con esperienza imprenditoriale e, al contempo, ben radicata nel mondo dell'arte" spiega l'assessore Achammer. Il mandato quadriennale del Collegio scade a febbraio ed è per questo che si è resa necessaria una nuova nomina. Il Collegio della Fondazione è composto da sette membri. Quattro di questi vengono nominati dalla Provincia di Bolzano, due da "Museion Private Founders" (ex Associazione Museion) e un ulteriore membro è nominato in accordo fra Provincia e Associazione. Compito del Collegio è quello di elaborare le linee guida strategiche del museo di arte moderna e contemporanea, di "accompagnare" l'attività espositiva e di raccolta delle opere d'arte, nonché di valutare e approvare il bilancio annuale. Attualmente, il presidente di Economia Alto Adige Federico Giudiceandrea e il fondatore della banca Josef Prader sono membri del Collegio come rappresentanti di "Museion Private Founders". (ANSA).