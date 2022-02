Cultura: biblioteche in lingua italiana, accessi aumentati

(ANSA) - BOLZANO, 16 FEB - Dall'inizio della pandemia, gli utenti hanno fatto registrare un crescente interesse nei confronti dei servizi erogati dalle biblioteche provinciali italiane dell'Alto Adige. I prestiti sono stati 274.417, incrementati da un utilizzo sempre più crescente della biblioteca digitale Biblioweb che ha visto aumentare in modo esponenziale gli accessi, arrivati a 256.000, e le consultazioni, oltre 350.000.

La giunta provinciale di Bolzano ha approvato nel 2019 le nuove linee guida per lo sviluppo del sistema bibliotecario italiano 2023. Un piano triennale, stilato tra gli uffici delle Ripartizioni cultura e le principali strutture del territorio, che contiene una serie di misure strategiche per le biblioteche sul territorio. A due anni dalla presentazione del documento, l'assessore alla cultura italiana, Giuliano Vettorato, ha incontrato i referenti del settore biblioteche provinciali per condividere i risultati del lavoro svolto.

"Le biblioteche hanno un ruolo rilevante nel nostro contesto culturale e sociale - ha sottolineato Vettorato - permettono l'accesso alle risorse a tutta la popolazione e sono luoghi dove incoraggiare il confronto e la discussione. In questi due anni di emergenza sanitaria - continua - le nostre biblioteche hanno rafforzato la loro funzione di presidi culturali, continuando, nonostante i limiti e le chiusure dettate dalla pandemia, ad erogare i loro servizi al pubblico". (ANSA).