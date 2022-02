Formazione: Bolzano introduce figura esperto in bioedilizia

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - La bioedilizia è lo studio della relazione tra gli esseri umani e il loro ambiente e comprende la costruzione di edifici più ecologici e meno inquinanti. Gli esperti di bioedilizia si concentrano quindi sugli aspetti olistici del costruire e del vivere. Consigliano secondo i principi della biologia dell'edificio, determinano le misure necessarie nelle diverse situazioni dell'edificio sulla base di analisi e accompagnano la loro esecuzione per garantire che i principi della bioedilizia siano rispettati. La questione della sostenibilità gioca qui un ruolo centrale: dalla selezione dei materiali alla costruzione del clima interno.

Finora non esisteva una qualifica professionale specifica per gli esperti in bioedilizia. Su proposta dell'assessore provinciale Philipp Achammer, la giunta provinciale ha dato il via libera al nuovo corso e alla qualifica professionale di esperto in bioedilizia. I lavori preparatori per questa qualifica professionale sono stati svolti dal coordinamento della Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, dalla Scuola professionale Silandro e dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana in stretta collaborazione con l'Associazione per la bioedilizia Alto Adige. Con la decisione della giunta provinciale, la nuova qualifica professionale è inclusa nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione delle qualifiche professionali ed è quindi legalmente valida.

"La nuova qualifica di esperto di bioedilizia è un'altra pietra del mosaico negli sforzi congiunti della Provincia verso la sostenibilità", sottolinea l'assessore provinciale Achammer.

Riferisce che "il corso di bioedilizia, che si tiene con molto successo da oltre dieci anni presso la Scuola professionale provinciale Silandro conosciuto in tutta la provincia, è il punto di partenza per la nuova qualifica professionale". Sulla base di questa esperienza il corso è stato ripensato e sono state definite le competenze professionali, importanti per lavorare come esperto in bioedilizia. (ANSA).