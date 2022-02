Cultura: Provincia Bolzano sostiene la Fondazione Tinne

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Nel 2019, la Provincia è entrata a far parte della Fondazione Tinne (Stiftung Südtirol für Kunst, Kultur und Bildung), organizzazione di Chiusa nata con l'obiettivo di far rinascere la colonia di artisti locali. Oggi, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla cultura in lingua tedesca, Philipp Achammer, ha approvato la prima parte del finanziamento per l'anno 2022 in favore dell'ente con un importo pari a 125.000 euro. Come noto, la Provincia, all'inizio del mese, ha provveduto ad erogare 5 milioni di euro a favore di cinque associazioni di interesse nazionale: la Vereinigte Bühnen Bozen, la Fondazione Museion, la Fondazione Teatro Comunale e Sala Concerti di Bolzano, l'Associazione Teatro Comunale e Terme di Merano e la Fondazione Centro Culturale Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti Euregio.

La Fondazione Tinne, creata dal Comune di Chiusa assieme alla Fondazione "Hans und Hildegard Koester", ha il compito di gestire il prestito permanente della collezione d'arte Koester.

Dal 2019, come detto, anche la Provincia è entrata a far parte del Consiglio della Fondazione. "L'obiettivo della Fondazione Tinne - sottolinea Achammer - è rivitalizzare la scena culturale e artistica di Chiusa sulla base dell'eredità lasciata dall'artista Alexander Koester. Un traguardo da raggiungere attraverso un nuovo tipo di progetto museale moderno, innovativo ed artistico - sottolinea l'assessore provinciale alla cultura - un centro di educazione e mediazione d'arte che piacerà soprattutto alle famiglie, ai bambini e ai giovani, ma anche agli adulti di tutte le età. L'obiettivo è trasmettere l'epoca della storica colonia di artisti con opere rappresentative di collezioni private e pubbliche della provincia, attraverso un'intensa esperienza sensoriale". (ANSA).