Minoranze:presentato studio su sistema sudtirolese di tutela

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - È stato presentato, in consiglio provinciale a Bolzano, il volume "Südtirols Minderheitenschutzsystem" ("Il sistema sudtirolese di tutela delle minoranze"), di Matthias Haller, vincitore del premio per la ricerca sul federalismo e regionale 2020 bandito dai presidenti e dalle presidenti dei Landtage austriaci e del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e dall'Istituto per il Federalismo di Innsbruck.

L'opera, che ha ricevuto anche il Franz-Gschnitzer-Preis 2020 e Wissenschaftspreis della città di Innsbruck 2021, evidenzia la stretta connessione tra diritto internazionale e diritto costituzionale, e ripercorre lo sviluppo del sistema di tutela dal 1946 alla quietanza liberatoria, l'ulteriore andamento dal 1992, le possibilità di ripristinare le competenze limitate dalla riforma costituzionale del 2001.

"Il libro di Haller - ha detto il vicepresidente del consiglio provinciale, Josef Noggler - è una sorta di manuale del federalismo, un contributo prezioso, quale studio approfondito delle basi e dello sviluppo dell'autonomia altoatesina e del sistema di tutela delle minoranze dall'Accordo di Parigi alla controversia presso l'Onu fino agli sviluppi degli ultimi anni, al tema del 50/o anniversario del secondo statuto, che ci accompagnerà per tutto l'anno". (ANSA).