Pnrr: online bandi aperti della Provincia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Il "Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza" (Pnrr) italiano ha una dotazione di 191,5 miliardi di euro di fondi europei, destinati alla realizzazione di precisi obiettivi e progetti. La base è il Piano europeo di ricostruzione "Next Generation EU", approvato dalla Commissione Europea alla fine di maggio 2020.

Una pagina del sito web della Provincia di Bolzano dedicata ai bandi aperti nell'ambito del piano di ripresa nazionale è stata pubblicata ora per iniziativa della Task Force provinciale. Enti pubblici locali, imprese, cittadine e cittadini interessati possono qui trovare tutte le informazioni dedicate a ciascuno dei settori in cui il Pnrr è attualmente attivo e su ciascuno dei progetti dove è possibile presentare una candidatura. La panoramica offre anche il link ai bandi, ai Ministeri competenti ed informazioni sui partner in Alto Adige.

La Task Force incaricata della gestione del Pnrr guidata dal direttore della Ripartizione Europa, Peter Paul Gamper, ha il compito di agevolare l'accesso ai fondi, di effettuare i controlli accompagnando l'attuazione dei progetti e di vigilare su tutti gli aspetti che saranno fondamentali per un utilizzo oculato ed efficace di tali finanziamenti. (ANSA).