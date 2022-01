Educazione adulti, nuove prospettive con la digitalizzazione

(ANSA) - BOLZANO, 24 GEN - Con l'aiuto dell'Istituto di ricerca sociale Demos, gli uffici per l'Educazione permanente e l'Ufficio bilinguismo delle Ripartizioni culturali della Provincia di Bolzano stanno sviluppando un piano congiunto per reagire positivamente ai processi di cambiamento legati al Covid e per garantire pari opportunità educative a tutti.

Dopo la raccolta e la valutazione delle esperienze finora avute con il digitale nell'educazione degli adulti in Alto Adige, saranno coinvolti, in merito alle nuove prospettive offerte dalla formazione in remoto, anche i responsabili, i docenti e i partecipanti ai corsi delle agenzie educative.

"È importante sviluppare un percorso di formazione e di accompagnamento rivolti agli adulti - sottolinea l'assessore alla scuola e alla cultura italiana, Giuliano Vettorato, in occasione della Giornata internazionale dell'educazione che si celebra oggi - la digitalizzazione è un percorso che ci proietta al futuro e proprio da questo presupposto dobbiamo aprire nuovi orizzonti legati all'apprendimento non soltanto a scuola, ma anche a sostegno della formazione di adulti, di anziani e persone che non hanno accesso alle moderne tecnologie".

"L'obiettivo è quello di garantire che ogni altoatesino abbia accesso a un programma di formazione continua che lo aiuti a sviluppare la propria personalità in famiglia, sul lavoro e nella società secondo le proprie possibilità ed esigenze individuali - aggiunge l'assessore alla scuola e cultura tedesca, Philipp Achammer - i riscontri che si ottengono da questo studio puntano a garantire un accesso maggiore nella digitalizzazione nella nostra società". (ANSA).