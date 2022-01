Teatro: Paolini torna in Alto Adige con "Sani!"

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Si intitola "Sani! Teatro fra parentesi" il nuovo spettacolo con cui Marco Paolini, accompagnato dal musicista e cantante Lorenzo Monguzzi, farà tappa nelle stagioni del Teatro Stabile dal fino al 25 gennaio.

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico meranese di ieri sera, questa ballata prodotta da Michela Signori per JoleFilm, verrà presentata a Bolzano nell'ambito della stagione InScena del Teatro Cristallo sabato 22 alle 21.00, all'Haus Michael Pacher di Brunico domenica 23 alle 20.30, al Comunale di Vipiteno lunedì 24 alle 20.30 e al Forum di Bressanone il 25 gennaio, sempre alle 20.30.

"Sani" è un'espressione usata per dare il saluto ai piedi delle Alpi, nella valle del Piave. E' un augurio, una benedizione, un viatico. Viene da Salus, riassume il senso del teatro per questo tempo, un teatro che mette insieme creando ponti» spiega Paolini, protagonista in queste settimane del programma televisivo in onda su Rai Tre "La fabbrica del mondo" assieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. «È ancora un teatro fra parentesi, perché il senso di provvisorietà dato dalla pandemia permane e abbiamo voluto concentrare ogni sforzo sull'immediatezza» prosegue l'attore e autore bellunese che ha firmato e interpretato pagine fondamentali di teatro civile. "Sani!" però, è un intreccio completamente nuovo di testi, racconti e canzoni che ha sostituito quello dello spettacolo della scorsa stagione. "Potrei definirlo come continuazione degli Album dedicati all'infanzia e all'adolescenza su cui ho fatto la mia pratica del narrare". (ANSA).