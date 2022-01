PNRR: 20 mln per l'attrattività dei Comuni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - Entro il 21 febbraio i Comuni dell'Alto Adige possono presentare progetti per la rigenerazione di un borgo storico. La Giunta provinciale selezionerà il progetto da proporre per il finanziamento.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede fondi per finanziare progetti di rilancio economico e sociale dei paesi minacciati dallo spopolamento e dei borghi storici. Si tratta dell'Azione A della Misura 2.1 nel settore del turismo e della cultura definita "Attrattività dei borghi". Per ciascuno di questi progetti il Ministero della Cultura mette a disposizione 20 milioni di euro per complessivi 420 milioni di euro.

Per selezionare anche in Alto Adige una località destinataria di tali risorse per il rilancio, oggi (11 gennaio) la Giunta ha approvato la pubblicazione di un avviso pubblico ai Comuni della provincia per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio abbandono e abbandonati. I Comuni hanno tempo fino al 21 febbraio 2022 per presentare il proprio progetto. Il Nucleo di Valutazione dei progetti è insediato nella Ripartizione Cultura tedesca ed è composto da tre rappresentanti delle tre Ripartizioni provinciali alla Cultura e tre rappresentanti del Consorzio dei Comuni. Il Nucleo di Valutazione proporrà poi alla Provincia il progetto da presentare da parte della Provincia stessa al Ministero della Cultura entro il 15 marzo 2022. L'avviso pubblico sarà diffuso fra i 116 Comuni altoatesini e pubblicato sulle pagine web della Provincia. (ANSA).