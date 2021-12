Terminato restauro fontana Nettuno in piazza Erbe

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - La Fontana del Nettuno si trova in piazza delle Erbe, angolo via Portici. L'opera è stata eretta nel Settecento nel luogo dove tempo prima si trovava la pubblica gogna per i contadini. Tra le 39 fontane cittadine è l'unica monumentale del XVIII secolo e rappresenta Nettuno che con tre delfini, sovrasta grandi coppe di bronzo a forma di conchiglia.

Nettuno, il dio del mare, alza al cielo il classico tridente, per questo la fontana è nota anche con il nome tedesco di "Gabelwirt", l'oste con la forchetta. Stamane al termine dei lavori di restauro e pulizia il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di Bolzano Luis Walcher ha presentato l'esito degli interventi eseguiti e costati circa 50.000 Euro.

Per l'occasione è stata riaperta anche l'acqua che di norma d'inverno rimane chiusa, così come per la altre fontane cittadine per evitare danni da freddo e ghiaccio. Fa eccezione una delle fontane laterali del complesso di piazza delle Erbe con l'acqua che scorre tutto l'anno ed è utilizzata in particolare dai titolari dei banchetti di frutta e verdura. Come ha spiegato lo stesso Walcher, i lavori hanno riguardato sia il restauro degli elementi in marmo, che quelli in metallo. Sono stati inoltre effettuati interventi di pulizia approfondita degli elementi in bronzo e in generale di tutte le superfici in marmo, con il restauro degli elementi danneggiati quali le alzate degli scalini e le piastre della pavimentazione.

Ripristinata la funzionalità dello scarico di una fontana laterale e rimessa in quota la cordonata ceduta. Infine sono stati posati dei paracarri provvisori per la protezione della nuova pavimentazione con la soluzione definitiva in attesa di valutazione da parte della Sovrintendenza. (ANSA).