Provincia: nuovo numero LP dedicato alla sostenibilità

14 DIC - È dedicato alla sostenibilità dell'Alto Adige il nuovo numero di "LP", la rivista trilingue della Provincia di Bolzano, pubblicata dall'Agenzia stampa e realizzata in collaborazione con la Facoltà di Design di Unibz.

"L'obiettivo - spiega una nota - è di migliorare il pianeta in cui viviamo e lo si può realizzare in tre step. Il primo riguarda la strategia per lo sviluppo sostenibile in concreto, cioé ciò che la giunta e l'amministrazione provinciale hanno intenzione di realizzare e come intendono raggiungere gli obiettivi che si sono posti".

La second aparte della rivista mostra come l'Alto Adige sia già in grado di realizzare una serie di progetti sostenibili.

Vengono presentati otto esempi selezionati e suggerimenti utili su come i lettori devono comportarsi per migliorare da un punto di vista sostenibile il territorio altoatesino.

La terza parte, infine, offre un primo sguardo al futuro e invita all'azione. Gli investitori apprendono come mettere a frutto in modo sostenibile i progetti già in atto, gli istituti di ricerca altoatesini sfruttano le loro conoscenze al servizio della sostenibilità e l'Alto Adige, nell'Alleanza transalpina Eusalp, vuole dare un ulteriore impulso alla sostenibilità.

La rivistà è disponibile gratuitamente in versione cartacea e online.