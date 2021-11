Finanziati altri 12 progetti cinematografici in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - La giunta provinciale di Bolzano ha deciso un secondo stanziamento alla società provin ciale Idm per sostenere altri dodici progetti cinematografici negli anni dal 2021 al 2023.

"Abbiamo messo a disposizione di IDM fondi per un totale di 1.233.500 euro per finanziare i progetti cinematografici che verranno finanziati nella seconda scadenza di presentazione domande nel 2021", spiega l'assessore provinciale, Philipp Achammer.

Il costo complessivo delle produzioni si attesta a 11 milioni di euro. "Il cosiddetto effetto Alto Adige ammonta a poco meno di 2,2 milioni di euro", aggiunge l'assessore. Con "effetto Alto Adige" si intende il fatturato delle aziende di produzione che avvantaggia la provincia di Bolzano come business location.

Questo non include l'effetto pubblicitario per la destinazione turistica dell'Alto Adige. Nella valutazione si tiene conto, tra l'altro, del numero di giorni di riprese in Alto Adige. Dei dodici progetti cinematografici e televisivi presentati, 9 provengono dall'Italia, 7 dall'Alto Adige, due dalla Germania e uno dall'Austria. Tre dei progetti sono cortometraggi. (ANSA).