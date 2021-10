Enologia: Autochtona Award '21 assegna 14 riconoscimenti

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - Sono 14 i riconoscimenti assegnati dagli Autochtona Award 2021, il premio che valorizza i vini prodotti da vitigni autoctoni italiani durante il più grande Forum italiano dedicato ai vitigni autoctoni, svoltosi nei padiglioni di Fiera Bolzano.

Autochtona si è tenuta, come di consueto, all'interno di "Hotel", fiera internazionale per hôtellerie e ristorazione. I sommelier AIS della sezione Alto Adige ha accolto gli operatori del settore e wine lovers, dando loro la possibilità di poter degustare poco meno di 500 vini provenienti da tutta Italia, realizzati con vitigni ormai molto noti e diffusi in molte regioni, che in parte hanno rischiato l'estinzione. Tutti i vini in degustazione sono stati gli stessi che hanno partecipato agli Autochtona Award, compresi i 14 vini premiati.

Le Migliori Bollicine sono quelle di Cantina della Volta, realtà emiliana che spesso ha primeggiato in questa categoria a Bolzano: a convincere la giuria è stato il Lambrusco di Sorbara Spumante Doc Brut 2016 Rosè. Sempre in tema di bollicine, ma questa volta ottenute con il Metodo Ancestrale, una delle due new entry tra i premi di questa edizione, il vincitore è ancora una volta un Lambrusco di Sorbara emiliano, quello prodotto dalla cantina Marchesi Ravarino con il millesimo 2020.

Ci spostiamo sull'Etna per ben due premi: il Miglior Vino Bianco è vinto dall'Etna Bianco DOC Ante 2018, ottenuto con il vitigno Carricante e prodotto dall'azienda I Custodi delle Vigne dell'Etna mentre il Miglior Vino Rosato se lo aggiudica l'Etna Rosato DOC "Piano dei Daini" 2019, realizzato da Tenute Bosco con la varietà Nerello Mascalese.

È una Malvasia di Candia Aromatica dei Colli Piacentini dell'annata 2015 il vino che si aggiudica per la prima volta il premio di Miglior Vino Orange, seconda novità di questa edizione, prodotto dall'azienda emiliana Torre Fornello.

Arriva dalla Valle d'Aosta, patria di vitigni autoctoni dotati di grande personalità, il premio di Miglior Vino Rosso: è il Mayolet della Cantina Di Barrò con l'annata 2019. Per il secondo anno consecutivo il Miglior Vino Dolce è ancora un Vin Santo di Vigoleno, vale a dire quello di Alberto Lusignani, ottenuto con Santa Maria, Melara ed in minimo uvaggio anche Bervedino e Ortrugo. La sezione Tasting Lagrein, dedicata all'omonimo vitigno autoctono altoatesino a bacca rossa, ha visto primeggiare tre vini nelle tre storiche categorie di questo premio. Il Miglior Lagrein Rosé è il Lagrein Rosé 2020 del Pfannenstielhof, il Miglior Lagrein Annata è il Südtirol-Alto Adige Lagrein DOC Badl 2019 della Tenuta St. Quirinus. Mentre il Miglior Lagrein Riserva è il Südtirol-Alto Adige Lagrein DOC Riserva 2015 dell'azienda St. Peter di Roland Gamper. (ANSA).