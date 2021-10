Biodiversità, la Provincia di Bolzano è nella rete europea

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - La Provincia di Bolzano è la prima tra le Regioni e le Province italiane e tra le prime dell'Ue ad entrare nel partenariato europeo "Biodiversa+". Il sodalizio, spiega una nota, "intende mettere a fattore comune conoscenze legate al miglioramento delle società umane, agli ecosistemi e alle trasformazioni globali".

Sinora solo ministeri e Agenzie nazionali potevano partecipare a queste reti istituite dalla Commissione europea per realizzare gli obiettivi della programmazione europea a sostegno della ricerca scientifica e dell'innovazione. La nuova programmazione di fondi europei "Horizon Europe 2021-2027" ha adesso esteso la partecipazione anche agli enti locali che così possono impegnarsi direttamente a sostenere progetti di cooperazione internazionale nell'ambito della ricerca scientifica ai quali partecipino enti di ricerca con sede nel proprio territorio.

"Sappiamo che la biodiversità rappresenta un tema centrale per la vita - osserva il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, che ha firmato l'accordo - Tale diversità è messa in pericolo dall'umanità. Per questo, come giunta provinciale, abbiamo mosso diversi passi e sostenuto misure nel settore della biodiversità e lavori di ricerca in Eurac Research, 'Laimburg' o al Museo di Scienze Naturali oltre che alla Libera Università di Bolzano. Questa nuova partnership rappresenta un nuovo importante passo in questa direzione". (ANSA).