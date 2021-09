Artigianato: 2 medaglie per l'Alto Adige agli EuroSkills

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - La parrucchiera Lisa Marie Winding, di San Lorenzo di Sebato, è vicecampionessa ai Campionati europei delle professioni EuroSkills, mentre il muratore Simon Oberhauser, di Luson, ha ottenuto la medaglia di bronzo. Successo anche per il pittore, Dominik Miribung, di La Valle il quale ha conseguito il diploma di eccellenza. Agli EuroSkills, che si sono svolti a Graz in Austria, dal 22 al 26 settembre 2021, hanno partecipato complessivamente oltre 400 giovani artigiani provenienti da 19 Paesi.

Ai vincitori e a tutti i partecipanti altoatesini agli EuiroSkills l'assessore provinciale Philipp Achammer ha espresso i propri complimenti per le prestazioni svolte e per le medaglie vinte. "Dobbiamo essere orgogliosi della loro competenza, destrezza, disciplina e nervi saldi nel partecipare ad una competizione internazionale, alla quale prendono parte i migliori. Questo successo - ha aggiunto Achammer - è anche un successo per la formazione duale altoatesina". (ANSA).